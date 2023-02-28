Он сообщил, что на севере полуострова строятся еще больше фортификационных укреплений.

Поведение российских оккупантов во временно захваченном Крыму может свидетельствовать об их подготовке к наступлению Вооруженных сил Украины для дальнейшего освобождения Херсонской области и полуострова.

Как заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телемарафона, на севере Крыма оккупанты готовятся к обороне. "Строятся еще фортификационные укрепления, речь может идти о том, что оккупанты готовятся к наступлению Вооруженных сил Украины с целью дальнейшего освобождения Херсонской области и также Крыма", - сказал он.

В то же время Чубаров считает, что Крымский мост является первоочередным объектом на уничтожение для деоккупации полуострова.

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"Как только будет достаточно дальнобойной артиллерии и других видов вооружения, Крымский мост должен быть уничтожен одним из первых объектов", - пояснил он.

Чубаров считает, что у жителей Крыма уже нет иллюзии относительно того, что полуостров – это крепость, на которую никто не посягнет. Однако пропагандисты продолжают этот нарратив. Он также сообщил, что на полуострове усиливаются репрессии против населения.

Ситуация в оккупированном Крыму - подробности

11 февраля Чубаров заявил, что в последние дни из оккупированных районов Херсонской области поступает информация о массовых пытках, мародерстве и преследовании граждан Украины.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты не отдадут Крым так легко, как можно было бы рассчитывать. Однако, вряд ли за полуостров будут ожесточенные бои.

На самом полуострове захватчики наращивают оборону, в частности, строят фортификационные сооружения.