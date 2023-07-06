Аналитики отметили, что ВСУ провели серию ракетных ударов по российским тылам вдоль всего фронта.

ВСУ провели успешные контрнаступательные операции на пяти участках фронта, а также нанесли ракетные удары по тылу врага.

Об этом речь идет в свежем обзоре Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что украинские военные провели контрнаступательные действия на пяти участках фронта и достигли успехов.

Кроме этого, по данным Института, ВСУ провели серию ракетных ударов по российским тыловым позициям вдоль всего фронта ночью и днем 5 июля.

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"Украинские удары свидетельствуют о том, что Силы обороны начали скоординированную серию ударов, направленных на деградацию российской логистики и наземных линий связи по всему периметру боевых действий", - пояснили аналитики.

В ISW отметили, что украинские силы сосредоточены на противодействии истощению, которое сохраняет украинскую живую силу ценой более медленного отвоевания территорий, в то же время постепенно ослабляя российскую живую силу и технику. Эксперты подчеркнули, что результаты таких действий Сил обороны не будут ощутимы сразу.

Война в Украине: новости

ВСУ продолжают контрнаступление. По данным Генштаба, наши военные достигают успехов, освобождая земли от оккупантов.

Вчера аналитики ISW сообщили, что ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута, где ВСУ также удается наступать по всем флангам.

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