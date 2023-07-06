Россия заминировала весь передний край на юге.

Российские оккупанты делают все, чтобы замедлить, а в некоторых местах - сделать невозможным, продвижение украинских сил на юге, рассказал в эфире военного телевидения спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления майор Валерий Шершень.

Он отметил, что проблемой контрнаступательных действий ВСУ на Запорожском направлении остается вражеское минирование.

"Заминирован весь передний край на юге, если говорим о Запорожье. Перед вражескими позициями все заминировано - это тропы, посадки, поля, огромные участки. Вручную мины устанавливались. Была возможность - враг минировал все с помощью гусеничного минного заградителя ПМЗ4, дистанционно минировались территории", - сказал он.

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Шершень добавил, что россияне прибегли к так называемому "кассетному минированию". "(Мины) выпускаются "Ураганами" и "Смерчами". Одна кассета накрывает площадь 8 на 10 м овалом. Для чего это делается? Например, чтобы перекрыть направления нашего движения или направить нас в соответствующем направлении, где караулят на ударную группу (ВСУ - УНИАН) ловушка или засада. Или чтобы исключить эвакуацию или перемещение техники. Есть проблема, но мы ее решаем", - отметил он.

По словам Шершня, сейчас на Мелитопольском и Бердянском направлениях враг перебрасывает и передислоцирует свои войска, усиливая время от времени то одно, то другое направления. Ведь Россия не знает, где произойдет большой прорыв ВСУ.

"Таким образом (противник) пытается просчитать наши действия. Это создает определенный хаос, чем мы и пользуемся... На этих направлениях пока все динамично и контролируемо. Мы говорим о наших атакующих действиях. Есть положительная динамика", - добавил Шершень.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

В течение предыдущих суток ВСУ провели успешные контрнаступательные операции на пяти участках фронта, а также нанесли ракетные удары по тылу врага, отмечали эксперты Института изучения войны.

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр уточнила, что в самом городе Бахмут "враг фактически находится в ловушке": "Потому что, с одной стороны, они большую часть города контролируют, а мы контролируем юго-западную только часть. Но они не могут передвигаться по городу, потому что наши Вооруженные силы им не дают это сделать. И они фактически из него и выйти не могут, потому что это тоже не дают осуществить наши Вооруженные силы".

Сейчас "основное бремя" украинского контрнаступления несут воинские формирования, стянутые со всей России. По мнению британских экспертов, война против Украины нарушила устоявшуюся национальную стратегию России.

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