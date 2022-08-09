На этом этапе российско-украинской войны Украина имеет определенный успех в перехвате инициативы военных действий, отметил Виктор Верцнер.

Израильский военный Виктор Верцнер назвал фактор, который повлечет уничтожение рашистов на Херсонщине.

Его цитирует "Эспрессо".

"Сейчас ситуация на фронтах выглядит больше, как борьба за инициативу. По моему мнению, на этом этапе российско-украинской войны Украина имеет определенный успех в перехвате инициативы военных действий. Поскольку действия Вооруженных сил Украины заставили россиян перебрасывать на Херсонщину и Запорожье дополнительные силы и средства. Поэтому, надеюсь, что именно это и планировал Генеральный штаб ВСУ", - сказал Верцнер.

Офицер описал сценарий, при котором россияне будут разгромлены на юге Украины.

"Россияне реагируют на действия ВСУ, передислоцируя дополнительные войска на юг Украины. Точнее, они вынуждены реагировать. Думаю, есть большая вероятность того, что россияне попытаются наступать на Херсонском и Криворожском направлениях. Однако такое наступление выглядит очень отличным маневром для ВСУ. Ведь на заранее подготовленных оборонительных рубежах украинским войскам будет легче уничтожить российскую группировку войск на этом направлении", - добавил он.

Ранее эксперт Defense Express Валерий Рябых предположил, что вскоре ВСУ ударят по Крыму.

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