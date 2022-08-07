Враг сосредоточивает войска на юге.

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых рассказал, что оккупанты перевели в Крым часть войск.

Его цитирует "Эспрессо".

"Противник поверил, что наступление будет продолжаться именно на юге. Отмечается переброска вражеских сил и средств с северного направления на Херсонщину, часть также была отведена на оккупированную территорию Крыма. Оккупанты серьезно воспринимают информацию. Не исключаю того, что следует ожидать удара, в том числе и по Крыму, в ближайшее время", - сказал Рябых.

Также военный эксперт добавил, что враг сосредотачивает войска на юге.

"Противник воспринял серьезно решение Верховного главнокомандующего Украины и задачу, которая поставлена ВСУ относительно начала контрнаступательной операции. Враг создает резерв в районе Новой Каховки, для оперативной переброски на правый берег Днепра относительно действий на Криворожском направлении, или для удара на Севере", - отметил Рябых.

Ранее британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант дал прогноз по войне на август.

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