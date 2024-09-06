По словам аналитика, противник пытается выискивать новые лазейки.

Вооруженные силы Украины остановили продвижение российских оккупантов на Покровском направлении. В то же время противник пытается выискивать новые лазейки. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он, в частности, напомнил, что на Покровское направление ранее перебросили 15 бригаду Нацгвардии "Кара-Даг", и "бойцы неплохо там поработали".

"Остановили буквально в десятке километров от Покровска", - сказал эксперт. Видео дня

По его словам, россияне начали выдвигаться в сторону Курахово. При этом враг будет пытаться давить в районе Украинска и Селидово, поскольку это так называемая "северная клешня", с помощью которой захватчики стремятся создать малое окружение в районе Курахово.

По мнению Свитана, эту российскую "клешню" можно отсечь, просто уничтожив с помощью артиллерии. К тому же там артиллерия может неплохо работать со стороны Угледара и Курахово: в целом есть достаточно механизмов для этого - главное, чтобы были силы и средства. При этом основная задача сейчас - "выбить у наших партнеров достаточно вооружения и техники, особенно боеприпасов, именно для этого направления". Но наиболее перспективным является направление на Крым, и в этом контексте очень интересна Курская операция.

"Сырский меняет архитектуру фронта", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, главнокомандующий ВСУ разворачивает фронт от Азовского и Черного морей в сторону Москвы - "в российское "сердце" принятия решений".

Бои на Покровском направлении - последние новости

Офицер ВСУ Николай Мельник указал самый опасный участок под Покровском. По его словам, хотя на сам Покровск россияне сейчас не могут продвинуться, на южном фланге ситуация очень сложная.

Также УНИАН сообщал, что накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил, что ВСУ удалось остановить продвижение российских войск на Покровском направлении. По его словам, за последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр.

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