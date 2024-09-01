У врага есть цель захватить Боровую и оттеснить ВСУ за реку Оскол.

На Купянском направлении враг в последнее время значительно снизил количество штурмов, меньше применяет техники. Об этом сказал начальник отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады Виталий Бицак в эфире Киев24.

Он отметил, что ситуация на Купянском направлении остается напряженной, хотя в последнее время значительно снизилось количество штурмов оккупантов. По его словам, враг не так часто использует бронированную технику, потому что понес значительные потери и он сейчас на таком участке фронта, где у него нет места, чтобы ее накапливать, потому что для атаки надо будет проехать по чистому полю 15-20 км, а это приведет к уничтожению ее Силами обороны. Бицак рассказал, что оккупанты будут штурмовать малыми группами украинские позиции.

"Они накапливаются в различных посадках, траншеях, норах, блиндажах до штурмовой группы в количестве до 8-10 человек и тогда уже очень дерзко забегают на позиции", - отметил он.

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По его словам, сейчас снизилось количество вражеских штурмов - раньше могли до десятка раз в день, а сегодня может быть - один-два штурма. Бицак рассказал, что враг пытается продвинуться в направлении населенного пункта Боровая.

"Вероятно, они просто хотят "отжать" у нас территорию. Есть река Оскол за которую враг очень хочет нас отбросить. Это освободит его резервы, значительно ухудшит нашу логистику. Враг сможет тогда снять войска с этого направления и перебросить на какое-то более важное", - рассказал Бицак.

Ситуация на фронте по состоянию на 1 сентября - последние новости

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки - 31 августа, было почти 200 боевых столкновений по всему фронту, а самыми горячими были четыре направления - Покровское, Кураховское, Купянское, Краматорское.

На Купянском направлении, за минувшие сутки было 24 атаки со стороны оккупантов. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосиново, Глушковки и Берестового.

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