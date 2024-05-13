В соцсетях сейчас крайне много ложной информации, предупредил аналитик.

Ситуация на границе Харьковской области с Россией обостряется, но все же наиболее горячим участком фронта является Донецкая область.

Об этом сказал Игорь Чаленко, председатель Центра анализа и стратегий в эфире телемарафона. "Планы врага понятны, они были прогнозируемыми. Да, не без определенных ошибок с нашей стороны. Но в целом ситуация остается контролируемой. В данном случае, конечно, ситуация идет на обострение. Россияне сейчас еще не ввели основную часть (видимо, войск, - УНИАН), как они планируют на Харьковщину", - отметил он.

Чаленко говорит, что, если проанализировать ситуацию по всему фронту, то все же наибольшее давление врага остается на Донетчине. "Хотя, конечно, силами российской пропаганды делается все, чтобы показать, что Харьковщина сейчас находится под основным ударом. Это не так. Но мы видим, что украинские силы перебрасывают резервы туда, где сегодня нужно", - отметил он.

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Эксперт рассказал, что основное обострение на Харьковщине возле Волчанска, но крайне много также сегодня ложной информации в социальных сетях насчет развития событий.

В центре внимания российское наступление на Харьковщину - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, американский Институт изучения войны отмечает, что наступление российских войск на Волчанск в Харьковской области является следствием "молчаливой политики" Запада. Речь идет о запрете использования ВСУ предоставленных систем для ударов по военным целям в РФ.

По оценке аналитиков, если оккупанты попытаются окружить Волчанск, то они будут приближаться к городу через Бугруватку, Старицу и Избицкое и через Волчанские Хутора. И, в случае захвата любого из этих населенных пунктов, захватчики могут перерезать украинские наземные линии связи до Волчанска.

В Институте отмечают, что оккупационные войска стали чаще атаковать мосты через близлежащие водоемы, чтобы изолировать защитников Волчанска от других районов.

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