Наемник рассказал, что хотел заработать денег, чтобы уехать в Европу.

Бойцы 49 отдельной штурмовой бригады "Карпатская Сечь" возле Торецка взяли в плен гражданина Сенегала, который приехал воевать за Россию. Об этом сообщили на странице бригады в фейсбуке.

Как сказал сам пленный, он учился два года в России и хотел уехать в Европу. Один из военнослужащих бригады уточнил, что сенегалец хотел эмигрировать в Германию, но "ему сказали, чтобы он пошел на линию боевого соприкосновения, заработал деньги, а потом переедет дальше".

"Повели его на эвакуацию. Он думал, что мы его расстреливать идем. Ну куда его расстреливать? На него и так жалко смотреть. Говорю своему напарнику "Держи его, потому что потеряем". Потом мы его не найдем в темноте", - вспомнил другой украинский боец.

В бригаде сообщили, что при осмотре пленного была найдена карта российского банка. Также он имел незначительные ранения левой ноги, поэтому ему оказали помощь.

"Я понимаю, что Россия вас убивает. Сейчас я не хочу в Европу, хочу только домой. Россия - это очень плохо", - обратился пленный.

Другие новости о пленных, которые воевали на стороне РФ

Как сообщал ранее УНИАН, недавно в плен ВСУ попали граждане Китая. По словам иностранцев, это произошло на их первом боевом задании. Один из них рассказал, что был завербован представителем РФ непосредственно в Китае и в феврале 2025 года прибыл в Москву. Другой сообщил, что приехал в Россию в декабре 2024 года якобы с туристической целью. По его словам, затем он подал заявку на подписание контракта.

Также "Азов" взял в плен "вагнеровца", который рассказал, как ходил с главарем "Вагнера" Евгением Пригожиным на Москву. Оккупант говорит, что был разочарован решением главаря "вагнеровцев" прекратить движение в сторону российской столицы. Уже в Беларуси он освободился и вернулся в Россию, однако там его посадили и уговорили подписать контракт с министерством обороны.

Кроме того, пленный россиянин в интервью журналисту Владимиру Золкину рассказал, что заключил контракт для участия в войне с Украиной, потому что имел большие долги и хотел заработать 2 миллиона рублей, однако так и не получил этих денег. Обращаясь к другим россиянам, он заверил, что нет смысла идти на войну.

Вас также могут заинтересовать новости: