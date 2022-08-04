РФ чувствует угрозу от более дальнобойных и точных систем, которые предоставляет Запад для Украины.

Россия разместила специальное оборудование возле поврежденных ключевых мостов под Херсоном, пытаясь предотвратить дальнейшие удары ВСУ по своим переправам.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.

"Российские силы почти наверняка установили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде рядом с недавно поврежденными Антоновским мостом и железнодорожным мостом, оба из которых пересекают Днепр под Херсоном... Отражатели вероятно используются для того, чтобы скрыть мост на радиолокационных изображениях с синтетической апертурой и от оборудования для наведения ракет. Это подчеркивает, что РФ чувствует угрозу от более дальнобойных и точных систем, которые предоставляет Запад", - отмечает разведка.

В обзоре пишут также, что ВСУ продолжают бить по российским командным пунктам, логистическим базам и складам с боеприпасами и это скорее всего повлияет на способность сил РФ вовремя подвозить все необходимое и усложнит работу их подразделений обеспечения.

Вспоминают также прибытие в Турцию первого зерновоза, вышедшего из порта Одессы согласно Стамбульским договоренностям.

"Успех этого транзита почти точно приведет к более частому движению судов в обоих направлениях. Но преодоление того отставания (экспорта), которое произошло из-за блокады еще с февраля 2022, будет оставаться логистическим вызовом", - добавляют в обзоре.

Ранее разведка сообщала, что удар ВСУ по российскому эшелону с боеприпасами на Херсонщине скорее всего серьезно повредил железнодорожную ветку, соединяющую Херсон с Крымом.

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