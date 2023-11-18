Британская разведка считает, что зима вряд ли приведет к серьезным изменениям на передовой в Украине.
Как сообщает ведомства в заметке в Twitter (X), ближайших перспектив на Восточном фронте пока нет.
По данным британцев, тяжелые бои идут на Купянской оси в Луганской области, вокруг Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области, где ВСУ смогли создать плацдарм.
Пока ни одна сторона не достигла существенного прогресса на фронте. При этом оккупационная армия продолжает нести особенно большие потери в районе Авдеевки.
В британской разведке со ссылкой на очевидцев добавляют, что беспилотники и артиллерия (особенно кассетные снаряды) продолжают играть важную роль на фронте.
"С наступлением холодной зимы на востоке Украины почти нет ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта", - подытожили в ведомстве.
Война в Украине - последние новости
Как сообщалось в свежей сводке Генштаба, на Левобережье Херсонщины украинские войска отбили за минувшие сутки более десятка попыток оккупантов вернуть свои позиции, еще более 50 безуспешных атак врага состоялось на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
По данным аналитиков ISW, сейчас ВСУ контролируют 10 квадратных километров на Левобережье.
При этом Россия уже потеряла на войне против Украины 317 380 оккупантов.