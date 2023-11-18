БПЛА и артиллерия (особенно кассетные снаряды) продолжают играть важную роль на фронте.

Британская разведка считает, что зима вряд ли приведет к серьезным изменениям на передовой в Украине.

Как сообщает ведомства в заметке в Twitter (X), ближайших перспектив на Восточном фронте пока нет.

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По данным британцев, тяжелые бои идут на Купянской оси в Луганской области, вокруг Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области, где ВСУ смогли создать плацдарм.

Пока ни одна сторона не достигла существенного прогресса на фронте. При этом оккупационная армия продолжает нести особенно большие потери в районе Авдеевки.

В британской разведке со ссылкой на очевидцев добавляют, что беспилотники и артиллерия (особенно кассетные снаряды) продолжают играть важную роль на фронте.

"С наступлением холодной зимы на востоке Украины почти нет ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта", - подытожили в ведомстве.

Война в Украине - последние новости

Как сообщалось в свежей сводке Генштаба, на Левобережье Херсонщины украинские войска отбили за минувшие сутки более десятка попыток оккупантов вернуть свои позиции, еще более 50 безуспешных атак врага состоялось на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По данным аналитиков ISW, сейчас ВСУ контролируют 10 квадратных километров на Левобережье.

При этом Россия уже потеряла на войне против Украины 317 380 оккупантов.

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