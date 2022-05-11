Украинская артиллерия зафиксировала позиции захватчиков с воздуха и мощно ударила по ним.

Воины 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода устроили "фейерверки" российским оккупантам, ударив по их позициям вблизи Изюма на Харьковщине.

Видео атаки появилось в Facebook бригады.

На кадрах видно, что позиции оккупантов зафиксировал украинский беспилотник. Похоже, захватчики не ждали подарков от артиллерии ВСУ, но получили немало.

Артиллеристы ударили по технике оккупантов, а также по фортификациях.

"Выбранный этюд для скрипки и пушки от арты 28 омбр. Пытаясь скрыться от наших рыцарей оккупанты забыли две истины: наши глаза повсюду, а наше оружие достанет их даже из-под земли", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские воины отбили 12 атак российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей.

Украинские воины уничтожили двенадцать танков; четыре артиллерийские системы; девятнадцать единиц боевой бронированной техники; семь автомобилей; две единицы специальной инженерной техники противника.

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