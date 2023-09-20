Ракетные войска в свою очередь поразили еще один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Наша авиация и ракетные подразделения с начала суток "отработали" по 9 местах сосредоточения сил врага, поразив в том числе и зенитно-ракетномый комплекс "Стрела-10" и 4 артиллерийских средства противника. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетномый комплекс "Стрела-10" и 4 артиллерийских средства противника", - информирует Генштаб.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

По состоянию на утро 20 сентября общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения среди личного состава приближаются к 274 тысячам солдат. Также РФ потеряла: танков - 4 635, боевых бронированных машин - 8 868, артиллерийских систем - 6 096, реактивных систем залпового огня – 779, средств противовоздушной обороны-526, БПЛА оперативно – тактического уровня-более 4820.

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Россия в последнее время активно применяет "шахеды" для атак по территории Украины. Украинские силы обороны эффектино уничтожают эти вражеские цели. В частности, сегодня ночью оккупанты атаковали Украину, применив 24 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 17 было уничтожено средствами противовоздушной обороны Украины.

В предыдущие сутки Российская Федерация атаковала Украину 31 ударным БПЛА типа "Shahed-136/131", из которых 28 уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

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