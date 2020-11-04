Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

За прошедшие сутки, 3 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

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Как сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного противник применил ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки – подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В районе Марьинки враг открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенного пункта Гнутово. На этом участке противник применял стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь из автоматического станкового гранатомета российско-оккупационные войска открывали неподалеку населенного пункта Новолуганское. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

С начала текущих суток, 4 ноября, в полосах ответственности украинских бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

"Подразделения Объединенных сил, находясь в готовности адекватно реагировать на каверзные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими воинами", - говорится в сообщении.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

В частности, 6 сентября российские оккупанты грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

30 октября в 00:28 оккупанты совершили обстрелы с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.

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Автор: Андрей Василюк