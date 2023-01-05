Кроме обычных уголовников в рядах "вагнеровцев" появятся и чеченские оппозиционеры.

Так называемая "Группа Вагнера" начала вербовать политических заключенных из Чечни для участия в войне против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Российская ЧВК Вагнера начала рекрутировать узников из исправительных учреждений Чеченской Республики РФ, большинство из которых были осуждены по политическим мотивам", – сообщили в ведомстве.

По данным украинской разведки, из исправительной колонии №2 поселка Чернокозово и колонии-поселения №3 в городе Аргун в ряды группировки было завербовано более 50 заключенных. Отмечается, что большинство из них были осуждены по сфабрикованным делам.

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Участие "Группы Вагнера" в войне против Украины

Создатель и фактический руководитель "Группы Вагнера" российский олигарх Пригожин признал, что его наемники участвовали в войне против Украины с 2014 года.

С учетом масштабов вторжения 2022 года профессиональных "солдат удачи" стало не хватать для выполнения общевойсковых задач, поэтому Пригожин начал вербовать в свою группировку тысячи заключенных из российских тюрем.

Боевики-"вагнеровцы" используются преимущественно на Бахмутском направлении, но уже несколько месяцев не могут его взять, несмотря на колоссальные потери.

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