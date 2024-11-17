'Напоминает первые месяцы войны': Россия глубже врезается в Украину после 1000 дней войны, - AP

Несмотря на ограниченный масштаб успехов России в 2024 году, это имеет важный психологический эффект.

Война на истощение подходит к своему 1000-му дню, ни одна из сторон не демонстрирует готовности к переговорам. Дональд Трамп, избранный президент США, заявил, что способен быстро прекратить конфликт, хотя не уточнил, каким образом и в чью пользу, пишет Associated Press.

Профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса Филлипс О'Брайен отмечает, что нынешняя ситуация влияет на стратегию России в Украине. По его мнению, Трамп может попытаться остановить поставки оружия Украине, что создаст условия для прекращения огня на условиях, выгодных России:

"Если прекращение помощи приведет к замороженному конфликту, Россия постарается сохранить максимальное количество захваченной территории".

Для Украины ключевым вопросом в любом прекращении огня являются гарантии Запада, что вторжение не повторится. Без этого, по словам О'Брайена, "прекращение огня станет источником постоянной нестабильности в Европе".

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Наступление Украины на Курскую область

В августе Украина осуществила неожиданную операцию в Курской области России, захватив сотни квадратных километров. Это наступление может стать важным фактором в переговорах, но не помешало российским войскам продолжить продвижение на востоке Украины.

"Россияне готовы платить огромную цену человеческими жизнями за продвижение на несколько метров ежедневно", - комментирует Джастин Крамп, глава британской стратегической компании Sibylline.

Несмотря на ограниченный масштаб успехов России в 2024 году - около 2455 квадратных километров, что составляет менее 1% довоенной территории Украины, - это имеет важный психологический эффект.

"Это напоминает первые месяцы войны", - отмечает Николай Белесков, аналитик Центра инициатив CBA в Киеве. "Это больше влияет на моральный дух, чем на реальную силу".

Украинское наступление в Курской области создает новые вызовы для России. Капитан Евгений Карась отмечает, что боевые действия в этом регионе помогают истощать силы противника. "Даже медленное продвижение наносит врагу значительные потери", - говорит он.

Зависимость от западной поддержки

С начала войны США предоставили Украине более 64 миллиардов долларов военной помощи. Украинские военные волнуются, что произойдет в случае сокращения этой поддержки.

"Храбрость и героизм сами по себе не заменят ресурсы", - говорит солдат из Донецкой области, отмечая, что российская пехота превосходит украинскую в соотношении 10 к 1.

В условиях затяжной войны президенту Владимиру Зеленскому становится все сложнее обеспечивать замену личного состава.

Без четких гарантий безопасности со стороны Запада Украина рискует стать жертвой будущей агрессии России. Прекращение огня на нынешних условиях создаст опасный прецедент, возвращая Европу к эпохе, когда границы можно менять силой.

"Это будет воспринято как стратегическое поражение не только Украины, но и Запада", - отмечает Ричард Коннолли из Королевского института объединенных служб в Лондоне. Такой сценарий может иметь последствия и для других стран, в частности Китая и Индии.

Несмотря на все, украинские военные остаются решительными. "Мы не сдадимся и сделаем все, чтобы не потерять больше территории", - уверяет командир в Запорожской области.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сомневается, что Трампу удастся остановить войну в Украине. Он предупреждает, что ни Киев, ни Москва не готовы к существенным уступкам, а попытка Трампа оставить Украину без оружия только ухудшит ситуацию.

Зато канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что Трамп имеет более утонченную позицию относительно войны в Украине, чем ему приписывают. Немецкий лидер не верит, что Трамп пойдет на кулуарные договоренности с Путиным.

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