Безопасность транзита газа зависит от действий Кремля и "Газпрома", отметили в "Нафтогазе".

Украина больше не несет ответственности за транспортировку газа через оккупированные Россией территории, и "Газпром" был надлежащим образом уведомлен об этом.

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, речь идет о 1/3 общего объема транзита в Европу.

В "Нафтогазе" отметили, что безопасность транзита газа зависит от действий Кремля и "Газпрома".

Сообщается, что "Нафтогаз Украины" направил официальное письмо ПАО "Газпром", в котором сообщил о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее транспортировки газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию (КС) "Новопсков", что находятся на оккупированной территории.

При этом "Газпрому" предложено перенести соответствующие объемы транзита на физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории.

"Перекидка транзитного потока не требует от российской стороны никаких доплат, технических препятствий для такого шага нет. И таким образом Россия могла бы сохранить транзит и выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами", - отмечают в "Нафтогазе".

В компании подчеркнули, что сейчас Украина может гарантировать безопасность транспортировки газа только на подконтрольной территории, поэтому предложила переместить необходимые объемы транзита на другую точку соединения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 мая, компания "Оператор ГТС Украины" заявила, что с 11 мая Украина останавливает транзит газа через станцию на Луганщине, оказавшиеся на временно оккупированной Россией территории. Через этот пункт осуществляется поставка трети объема газа в Европу.

Причина остановки - вмешательство оккупантов в работу станции и невозможность контроля за ней со стороны компании.

Напомним, Евросоюз готовится к газовому шантажу со стороны России.

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