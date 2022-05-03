В ЕC считают, что после решения "Газпрома" прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию, следующей может быть любая страна.

Европейский союз готовится к дальнейшему шантажу со стороны России по прекращению поставок газа европейским странам.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

По ее словам, решение "Газпрома" прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию является еще одним поворотным моментом в нынешнем кризисе, так как нарушает условия контрактов.

"Это неоправданное нарушение существующих контрактов и предупреждение о том, что любое государство-член может быть следующим", - сказала она.

Однако Симсон отметила, что на экстренном собрании министры энергетики ЕС заявили, что безопасности поставок в Европу напрямую ничто не угрожает.

Однако она подчеркнула, что ЕС должен ускорить расширение возобновляемой энергии, диверсифицировать поставки и увеличить запасы энергоносителей.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование. В конце апреля Россия объявила о приостановлении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

По данным издания Bloomberg, итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

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