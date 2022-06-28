ВСУ готовы ко всем возможным действиям оккупантов, поэтому Харьков под надежной защитой.

На сегодня наземной угрозы для Харькова нет, сил врага недостаточно для прорыва обороны.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Относительно эвакуации людей из Харькова: такой необходимости пока нет. Предостережений относительно прямого штурма города нет. Наши ВСУ держат позиции на северном и северо-восточном направлениях. Защитники находятся под постоянным огнем, у оккупантов были попытки прорыва, в частности на северном направлении недавно такая попытка была. Однако враг успехов не имел", - заявил он.

По словам главы ОВА, на улицах находиться до сих пор опасно, поскольку враг наносит удары в том числе и из РСЗО с дистанции 40 км, это расстояние до границы. Поэтому оккупанты могут обстреливать с территории РФ"

"Наши военные контролируют ситуацию, наземной угрозы для Харькова пока нет. Сил врага недостаточно для прорыва обороны. ВСУ готовы ко всем возможным действиям оккупантов, поэтому Харьков под надежной защитой", - подчеркнул Синегубов.

Ранее стало известно, что наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. Ситуация очень сложная, но контролируемая.

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