На сегодня наземной угрозы для Харькова нет, сил врага недостаточно для прорыва обороны.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Относительно эвакуации людей из Харькова: такой необходимости пока нет. Предостережений относительно прямого штурма города нет. Наши ВСУ держат позиции на северном и северо-восточном направлениях. Защитники находятся под постоянным огнем, у оккупантов были попытки прорыва, в частности на северном направлении недавно такая попытка была. Однако враг успехов не имел", - заявил он.
По словам главы ОВА, на улицах находиться до сих пор опасно, поскольку враг наносит удары в том числе и из РСЗО с дистанции 40 км, это расстояние до границы. Поэтому оккупанты могут обстреливать с территории РФ"
"Наши военные контролируют ситуацию, наземной угрозы для Харькова пока нет. Сил врага недостаточно для прорыва обороны. ВСУ готовы ко всем возможным действиям оккупантов, поэтому Харьков под надежной защитой", - подчеркнул Синегубов.
Ранее стало известно, что наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. Ситуация очень сложная, но контролируемая.