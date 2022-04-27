Также было сбито около 10 беспилотников врага.

Над Львовской областью с начала войны России против Украины сбито более 20 крылатых ракет.

Об этом в Telegram сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"С начала большой войны силы ПВО сбили над Львовщиной более 20 крылатых ракет и около 10 БПЛА врага", - говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы "внимательные гражданские люди могли тоже внести свой вклад в победу Украины над оккупантом, а также на запрос сил ПВО, Львовская областная военная администрация совместно с IT-специалистами разработала для Telegram чат-бот "Что-то летит". В частности, через этот чат-бот можно сообщить об угрозе в небе (ракету, беспилотник или самолет).

"Благодаря тесному сотрудничеству с Минцифрой теперь можно авторизоваться в чат-боте через "Дию", что делает бота еще более защищенным. Постоянно происходит улучшение функционала. Также активно расширяем географию применения бота", - говорится в сообщении.

Общины Львовщины получили более 1 млн 200 тыс. грн на установку устройств оповещения населения.

Как сообщал УНИАН, ночью на 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине (Яворовский военный полигон).

Авиаудар осуществили из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет сбили в воздухе.

Количество погибших в результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине - 35, 134 – травмированы.

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