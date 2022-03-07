Залужный отметил удачную работу противовоздушной обороны ВСУ.

Над Киевом вечером 7-го марта сбито два российских самолета. Украинские военные сбили вражеские воздушные суда в течение одного часа.

Первый самолет Воздушно-космических сил России был сбит над Киевом в 20:30, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

Залужный отметил удачную работу противовоздушной обороны ВСУ.

Второй вражеский самолет был сбит в 21: 20 в окрестностях Киева. Сообщается, что вражеский самолет был ликвидирован в воздушном бою.

Как сообщал УНИАН, за 11 дней войны вражеские российские войска потеряли 46 самолетов и 68 вертолетов.

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