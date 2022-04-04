В ходе тщательного обследования на командном пункте врага была найдена важная документация.

Национальная гвардия получила важные документы батальонно-тактической группы российских войск, которые вели бои в одном из районов Киевской области.

Об этом говорится в сообщении НГУ в Facebook.

В частности, отмечается, что во время проведения разведки в районе населенного пункта в Бородянском районе Киевской области, военнослужащие НГУ нашли место расположения командного пункта батальонно-тактической группы войск РФ.

В ходе тщательного обследования на командном пункте было найдено важную документацию: книгу штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет, а также таблицу позывных рашистской батальонно-тактической группы.

"Данные документы уже переданы в высший штаб для дальнейшей проработки. Без сомнения, это очень весомая и ценная информация, которая в дальнейшем может стать свидетельством многих военных преступлений от рук оккупантов", - отметил командир воинской части НГУ, личный состав которой проводил разведку.

Как сообщал УНИАН, украинская разведка раздобыла и обнародовала список российских воинов 64 ОМСБр, совершивших военные преступления против народа Украины в городе Буча Киевской области.

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