Операцию осуществляли воины Нацгвардии, ССО и СБУ.

Украинские воины взорвали стратегические мосты на Луганщине, чтобы помешать наступлению русских оккупантов на Северодонецк и Лисичанск. В Нацгвардии показали, как происходила операция.

Видео обнародовала Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Операцию по подрыву мостов выполняли бойцы этой бригады совместно со спецназом Сил специальных операций (ССО) и СБУ.

"Чтобы остановить наступление сил оккупантов на Северодонецк и Лисичанск, взорваны мосты на ключевом сообщении, которое идет из Рубежного", – говорится в сообщении.

Воины напомнили, что подрыв мостов помог защитить Киев, а также предоставит Украине преимущества в обороне контролируемого областного центра Луганщины.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаб ВСУ, в Донецкой области враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступления русские войска сосредоточили в Луганской области до 15 вертолетов.

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