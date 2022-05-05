Воины 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского нанесли мощные удары по позициям и технике русских захватчиков.
Видео появилось в Facebook бригады.
На кадрах видно, как украинские защитники метко ударили по грузовике оккупантов, сорвали башню вражеского танка, уничтожили противотанковую пушку МТ-12 и обезвредили окопы захватчиков.
"Уничтожаем российских оккупантов вместе с их бронетехникой. Противник будет уничтожен, а украинская земля будет полностью очищена от вражеских захватчиков", - отметили воины.
Как сообщал УНИАН, за сутки украинские военные поразили два вражеских истребителя, четыре беспилотника и три крылатые ракеты.