Повреждены якобы приемная начальника отдела полиции и окно на втором этаже.

Беспилотники атаковали здание так называемого отделения "полиции" на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как сообщает Телеграм-канал "База" со ссылкой на источники, атака БПЛА произошла утром 24 августа.

"В здание ОП" Каменско-Днепровский", где, кроме работников" полиции", работают следователи СК (Следственный комитет РФ - УНИАН), прилетели два беспилотника. Повреждены приемная начальника отдела полиции и окно на втором этаже", - пишет канал.

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"База" уверяет, что пострадавших и погибших в результате этой атаки нет. Оккупанты об этом инциденте молчат.

Запорожское направление - главные новости

Как сообщает украинский Генштаб, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Вместе с тем, появляется информация о панике среди россиян на фоне наступления ВСУ. Как сообщает партизанское движение "Атеш", на Запорожском направлении группа российских захватчиков отказалась штурмовать украинские позиции.

Россия активно готовится к" выборам "на временно оккупированных территориях Запорожской области, но"не учла негативный опыт организации псевдореферендума". В регион свозят россиян и "кадыровцев".

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