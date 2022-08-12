Российские силы и средства уже далеко не те, что были в начале военной кампании.

На южном направлении путинские войска "встали на вилку", так как их силы и средства уже далеко не те, что были в начале военной кампании

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в интервью публицисту Юлии Латыниной.

Они [оккупанты] сейчас находятся в положении, когда куда бы они не дернулись – они потерпят поражение. Останутся на месте – потерпят поражение, попытаются снова переброситься – потерпят поражение – отметил он.

Арестович подчеркнул, что за полгода полномасштабной войны мы увидели сокращение планов Кремля, в отношении Украины. От захвата всей Украины до попыток удержать юг. И добавил, что без взятия Киева и Левобережья "это кампания для РФ проиграна".

"Это стратегическое поражение, которое уже оформлено", – подчеркнул он.

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Об этом сказано в отчете американского Института изучения войны (ISW). Захватчики меняют планы, поскольку из-за аннексии труднее представить любое урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад.

Также аналитики утверждают, что российские войска достигли незначительных успехов к северо-западу от города Донецка и продолжают попытки продвинуться на северо-запад с нынешних плацдармов на окраинах города Донецка.

Напомним, украинский генерал-майор Дмитрий Марченко спрогнозировал, что горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может закончиться к концу текущего года.

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