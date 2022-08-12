Эксперты успокаивают: ВСУ будут блокировать любые попытки российских оккупантов по наступлению.

Российские оккупационные подразделения на южном плацдарме пытаются всячески удержать Херсонскую область. По оценкам британской разведки, в ближайшее время начнется новая фаза войны, основной фронт которой протяженностью около 350 километров будет на Юге.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, по информации разведки Британии, в Крым переместили БТГ численностью 800-1000 человек. Их, скорее всего, задействуют для усиления российской группировки на Херсонщине. 2 августа в Крым перебросили новую БТГ. Их также перебрасывают с восточной группировки сил и, с высокой вероятностью, отправят в Херсонскую область.

Длинные конвои российских военных грузовиков, танков, артиллерии и другой техники продолжает двигаться с Донбасса на юго-запад. На территории временно оккупированной Херсонской области уже замечено 35 общевойсковая армия Восточного округа.

"Они явно передислоцировали и перегруппировали значительное количество своих подразделений с Востока именно на Юг для того, чтобы развернуть на южном плацдарме ряд наступательных операций. В частности в направлении Николаева, в направлении Кривого Рога, в направлении Запорожья", - говорит военный эксперт Александр Коваленко.

Он отметил, что после того как ВСУ фактически полностью лишили возможности этой группы войск иметь полноценное логистическое соединение с левым берегом, а именно - были нанесены удары по Антоновскому автомобильному мосту, по Антоновскому железнодорожному мосту, а также под огневыми ударами находилась Каховская ГЭС, они решили не выводить свои войска, а наоборот насытить их силами и средствами для того, чтобы максимально повысить устойчивость данного подразделения под контрнаступление, то есть блокировать контрнаступление в обороне.

Коваленко рассказывает, что оккупанты пытаются компенсировать логистические потери с помощью паромных переправ, но это не заменит им полноценный мост.

Поэтому эксперты успокаивают: ВСУ будут блокировать любые попытки российских оккупантов по наступлению.

Ранее в Генштабе Эстонии заявили, что армия оккупантов скоро столкнется с логистическими проблемами. Она не сможет компенсировать потери в технике, и это отразится на исходе всей войны.

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