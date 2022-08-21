В направлении Благодатного бои продолжаются.

На юге оккупанты пытались вести штурм в направлении Потемкино (Херсонская обл.), однако украинские военные нанесли им потери и заставили отойти.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Обстановка в нашей операционной зоне стабильно сложная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны", - рассказал он.

По словам Назарова, враг силами мотострелкового взвода и при поддержке двух БМП-2 проводил штурмовые действия в направлении Потемкино, однако успеха не имел и отошел с потерями.

"В направлении Благодатного бои продолжаются", - добавил спикер командования.

Напомним, также ОК "Юг" рассказали, каких "сюрпризов" ожидать от оккупантов на День Независимости. По данным оперативного командування, оккупанты будут подтягивать силы и на Николаевском и Херсонском направлениях. Там отмечают, что украинцам стоит быть готовыми, но не поддаваться панике.

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