Часть жителей неподконтрольных частей Луганской области уже заставили воевать, а другая часть просто прячется, потому что мужчины не хотят быть пушечным мясом.

На территориях оккупированной Луганщины на улицах не осталось мужчин. Оккупанты принудительно мобилизуют людей. Поэтому часть мужчин уже забрали на войну против Украины, а другая часть просто прячется.

Об этом в интервью "УП" рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он говорит, что по информации из многих источников, на улицах неподконтрольных частей Луганской области действительно не осталось мужчин. Люди не хотят воевать против Украины.

"Вообще. Часть уже схватили, часть прячется, чтобы не идти на войну с Украиной, так как они видят, сколько КАМАЗов трупов привозят. Их реально КАМАЗами вывозят. Каждая атака каждую ночь на нашей позиции – это 20-30-40 трупов. Там ужасная ситуация", - заявил Гадай.

Также он рассказал, что на оккупированной Луганщине продолжается так называемая вторая волна мобилизации. Оккупанты готовы забирать даже студентов последних курсов. Молодых ребят Россия хочет бросать на войну в качестве пушечного мяса.

"Реально, у них так и построено наступление. Сначала пушечное мясо - свежемобилизованные, которые ничего не понимают в военном деле. Вторым эшелоном идут "ЛНРовцы" и кадыровцы. Третьими, так сказать, на лошадях в парадной форме, уже идут русские солдаты. Ситуация там, как в Мордоре, - "разброд и шатание". И постоянно похищают проукраинских людей", - отметил глава Луганской ОГА.

Также Гайдай рассказал, что на оккупированных территориях Луганщины оккупанты повесили билборды с призывами "не бояться говорить на русском языке". Это очень удивляет председателя Луганской ОГА.

"Они полностью помешаны на всю голову. Где на Луганщине "боятся говорить по-русски"? Я родился в Северодонецке. Пока во Львов не переехал, вообще не общался на украинском языке, потому что я его не знал. Приехал через 35 лет и общаюсь здесь на любом языке, потому что в Украине можно на любом языке общаться", - отметил он.

По словам Гайдая, мы не поймем россиян. Ведь невозможно понять "гопника", который напился пива и дешевой водки, а потом пошел бить витрины магазинов.

"Выйдет какая-нибудь девочка - он обязательно начнет к ней приставать. Но если выйдут четыре крепких парня, оно под себя будет мочиться и говорить: "Ребята, извините, я не хотел. Бес попутал" и прочее. Они не понимают слов нормальных и не поймут", - добавил Гайдай.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Гайдай рассказал о 60-тысячной группировке оккупантов. РФ стягивает войска в Луганскую область и хочет захватить Донбасс.

Вас также могут заинтересовать новости: