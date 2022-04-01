Интенсивность обстрелов настолько высокая, что невозможно даже забрать тела погибших с улиц и доставить гуманитарную помощь.

Оккупанты обстреливают все населенные пункты Луганщины и готовятся наступать на двух направлениях.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщается в Telegram-канале Медиа-центра "Украина".

"Ситуация в Луганской области стабильно тяжелая. Все населенные пункты под обстрелами. Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Попасная, Горное - под ежедневным огнем с самолетов, "Градов", "Смерчей", "Ураганов". Самые горячие точки – Рубежное, Попасная, бои идут внутри города. Но не может продавить нашу оборону, не продвигается", - сказал Гайдай.

Он добавил, что интенсивность обстрелов настолько высокая, что невозможно даже забрать тела погибших с улиц и доставить гуманитарную помощь.

"Мы везем гуманитарку в Лисичанск, Северодонецк, но до Рубежного и Попасной добраться не можем. Грузы есть, но из-за постоянных обстрелов врага мы не можем их доставить", - рассказал глава ОВА.

Он призвал граждан, которые отказываются от эвакуации и надеются "пересидеть в укрытиях", максимально быстро уехать из крайне опасных регионов.

"Мы находим людей в укрытиях и предлагаем им эвакуацию, но они отказываются. Ждут, пока война не придет в соседний подъезд, не будет уничтожен дом, а потом мы достаем их из-под завалов, и только тогда они соглашаются уезжать. Каждый день наши полицейские, водители, сотрудники рискуют жизнью, помогая гражданам уехать. Я прошу, пожалуйста, не медлите. Это проблема не одного дома, квартала, района или города", - отметил Гайдай.

По его словам, с начала войны из Луганской области эвакуировано более 18 тысяч граждан.

"Враг готовится к наступлению на двух направлениях – на Попасную и между Кременной и Рубежным", - добавил глава ОВА.

Вас также могут заинтересовать новости: