Гражданка активно общается с помощью мобильного устройства с представителями страны-агрессора.

В Одессе задержали подозрительную женщину. В ее телефоне нашли фотографии мостов и вокзалов. Такие снимки могли помочь врагу корректировать огонь по Одесской области.

Об этом журналистам УНИАН сообщила пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.

По ее словам, вчера на улице Бугаевской задержали подозрительную женщину. При проверке в мобильном телефоне гражданки обнаружили много фотографий украинских мостов и вокзалов.

Кроме того, установлено, что гражданка активно общается с помощью мобильного устройства с представителями страны-агрессора.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты ударили ракетами по Одесской области и повредили мост через Днестровский лиман. После этого движение по мосту из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы было приостановлено. Впоследствии Россия повторно ударила по мосту в Затоке.

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