Один из задержанных вел себя неадекватно. К нему были применены спецсредства.

В Одессе задержаны четыре человека, которые фотографировали место ракетного удара, в результате которого произошло масштабное разрушение гражданских объектов.

По это журналистам сообщила пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.

"Сегодня утром после взрыва патрульные полицейские задержали мужчину, который фотографировал место прилета. Он вел себя неадекватно, не реагировал на законные требования патрульных полицейских, поэтому к нему были применены спецсредства. Также во время осмотра его мобильного телефона обнаружено множество фотографий объектов инфраструктуры, а также активное общение с абонентами РФ", - рассказала Марченко.

Еще трех человек, которые осуществляли фото- и видеофиксацию места прилета, задержали патрульные. Во время осмотра их мобильных телефонов обнаружено много фото блокпостов и объектов инфраструктуры. Всех четверых передали в соответствующие службы.

Кроме того, вчера днем патрульные совместно с военнослужащими в Приморском районе Одессы задержали мужчину, который фотографировал стратегически важный объект. Также во время осмотра его телефона было обнаружено множество фотографий блокпостов военнослужащих и объектов инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, утром 16 июля по Одессе российские захватчики нанесли ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 из Ставрополья.

Вследствие попадания ракеты, предварительно Х-101, на складе производственно-торговой компании вспыхнул пожар, который уже ликвидирован.

По данным Одесской областной прокуратуры, предварительно установлено одно потерпевшее лицо - 30-летний мужчина ранен обломками в голову.

Повреждены несколько складских помещений площадью около 10 тыс. кв. м. Также повреждены ряд других сооружений, прилегающих к месту взрыва, в которых выбиты окна и поврежден потолок.

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