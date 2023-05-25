Также они проводят рекрутинг новых сторонников.

На территории Российской Федерации остается часть бойцов "Русского Добровольческого корпуса" и Легиона "Свободы России", чтобы продолжать борьбу с режимом президента РФ Владимира Путина.

Они набирают новых сторонников. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов рассказал в эфире информационного телемарафона "Единые новости".

"Можно точно констатировать факт, что сопротивление на России набирает обороты, и если говорить о последних событиях на Белгородщине, то да - определенная часть представителей РДК и Легиона остаются на территории РФ, и собственно, продолжают борьбу и рекрутинг новых сторонников", - сказал Юсов.

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Он сказал, что в связи с этим, расширяется география и увеличиваются масштабы деятельности "Русского Добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России".

По его словам, последние события на Белгородщине "стали наиболее массовым вооруженным сопротивлением режиму Путина за последнее время в середине России".

Борьба с путинским режимом

Как сообщал УНИАН, 21 мая российские добровольцы из "РДК " и Легиона "Свобода России" осуществили так называемый рейд в Грайворонский район Белгородской области. По их словам, в результате операции двое бойцов получили ранения. Кроме того, на ЧП "Грайворон" они захватили БТР, стрелковое оружие и другую технику. Один из командиров Легиона с позывным "Цезарь" заявил, что они могли бы дойти до Белгорода, если бы была такая задача.

В ГУР заявили, что это была "спецоперация" самих россиян.

Сегодня "русский добровольческий корпус" снова пересек российскую границу. Бойцы показали видео из села Глотово.

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