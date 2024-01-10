Всего за сутки произошло 77 боевых столкновений по всей линии фронта.

За прошедшие сутки на фронте произошло 77 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Как говорится в утренней сводке украинского Генштаба, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 5 атак оккупантов восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 3 атаки противника возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага неподалеку Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 15 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку противника возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

Авиационным ударам подверглись: Веселое, Петропавловка, Ивановка, Табаевка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Новое, Нью-Йорк, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Тоненькое, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Война в Украине - ситуация на фронте

На Авдеевском направлении украинские воины продолжают сдерживать попытки врага окружить Авдеевку. Общие потери врага на Таврическом направлении составили 375 человек, почти 10 оккупантов сдались в плен. При этом бригадный генерал, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский акцентировал, что за три последних дня в плен удалось взять почти 30 оккупантов.

Накануне спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун рассказал, что на Авдеевском направлении только за месяц почти 100 российских захватчиков сдались в плен и предположил, что из-за морозной погоды, количество желающих сдаться в плен среди оккупантов будет расти. Также из-за ухудшения погодных условий противник уменьшил количество артиллерийских обстрелов и запусков БПЛА.

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