Эти дроны уже встречались ВСУ на фронте, однако на территории района это первый случай.

Россия начала использовать свои новые дроны с камерами ночного видения для ударов по Никополю, успешно реализовав запуск БПЛА в темные сутки дня.

Об этом заявил руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Речь идет об атаке, которую враг провел вечером 9 января.

"Вечерняя атака БпЛА свидетельствует об использовании россиянами новых дронов с камерами ночного видения. Подобные дроны уже долгое время используются на фронте, но на территории района это первый случай", - акцентировал он.

Чиновник добавил, помимо дроновой атаки, Россия обстреляла один из населенных пунктов Марганецкой ТГ из ствольной артиллерии. К счастью, люди не пострадали.

Однако уже утром Россия продолжила свои "эксперименты" с запуском дронов по области. Была объявлена воздушная тревога из-за вероятности ударов этих вражеских "птичек". "Силы обороны Украины выполняют боевую работу. Однако, по возможности лучше находиться в зданиях", - предупреждал Евтушенко.

В то же время глава ОВА Сергей Лысак добавил, в результате вчерашнего запуска нового дрона в Никополе повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.

Что говорят в Украине о новых дронах РФ

На прошлой неделе военный эксперт в области связи Сергей Флеш раскрыл, на что способны новые вражеские дроны. Он проанализировал ролик с поля боя, где в кадр попала работа соответствующего дрона.

Флэш подтвердил, что эти БПЛА способны обходить системы РЭБ, для их использования не нужны умелые операторы, дрон точнее поражает цель и может дольше летать. С учетом этого, Флеш призвал наших разработчиков из Минцифры поторопиться с технологическим ответом армии РФ. "Вы же понимаете роль FPV в войне", - сказал он, акцентировав, что обеспокоен.