Наши "охотники на дроны" атакуют врага установками ЗУ-23-2.

Украинские пограничники превратились в настоящих "охотников на дроны": они работают над уничтожением оружия РФ 24/7 из новых зенитных установок ЗУ-23-2 и успешны в этом деле.

Сейчас продолжается довооружение защитников соответствующим оружием, чтобы они еще эффективнее противостоять угрозам с воздуха. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Новые расчеты "зениток" прошли необходимую подготовку и уже заступают на боевое дежурство", - сообщает ГПСУ.

"Пограничники регулярно уничтожают вражеские воздушные цели. В частности, в прошлом месяце мобильные огневые группы охранников границы "приземлили" 25 "Шахедов", - сказано в сообщении.

В ГПСУ показали эффектное видео уничтожения вражеских целей с помощью этих зенитных установок.

В ГПСУ анонсировали усиление огневой мощи пограничных подразделений

2 января 2024 года спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что ведомство усиливает боевые подразделения огневыми средствами. Он отмечал, что зенитные установки будут применяться для борьбы с вражескими "Шахедами" и другими воздушными целями, а также для работы по российским ДРГ, уничтожения личного состава и техники противника, в том числе бронированной.

Командир зенитно-ракетного отделения Донецкого пограничного отряда Владислав, что плюсами работы установки ЗУ-23-2 являются скорострельность и бронебойность, она может осуществлять до 2 тысяч выстрелов в минуту бронебойно-зажигательно-трассерными или осколочно-фугасными боеприпасами.

Собрат Владислава с позывным "Ветер", защищающий границу с Россией на Сумщине, отмечал, что зенитная установка эффективно работает по целям на высоте до 2 километров и на расстоянии до 2,5 километров. Он сказал, что в настоящее время используется преимущественно для уничтожения воздушных целей – Шахедов, дронов-разведчиков, других воздушных целей.

В ГНСУ сообщали, что новые ЗУ-23-2 и боеприпасы к ним уже поступили в органы Госпогранслужбы. Они будут использоваться и отдельно на стационарных позициях, и на грузовиках или других мобильных платформах в сочетании с различными средствами обнаружения целей и наведения.

Россия применила рекордное количество БПЛА по Украине

В новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed. Защитникам неба удалось уничтожить 87 из 90 Shahed-136/131"

В Воздушных силах сообщали, что атака осуществлялась волнами с четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава - Крым, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ. Были зафиксированы пуски 90 вражеских беспилотников Shahed-136/131.

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