Два российских захватчика были взяты в плен.

Продолжается уничтожение российских сил на Таврическом направлении. В частности, за сутки ликвидировано почти 500 оккупантов и 50 единиц техники.

Как сообщил командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, враг нанес за сутки 1 ракетный и 24 авиационных удара, провел 53 боевых столкновения, кроме того совершил 685 артобстрелов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1244 огневых задания. Общие потери врага составили 496 человек. 2 оккупанта сдались в плен", - отметил он.

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По словам Тарнавского, уничтожено 50 единиц военной техники противника. В частности, 11 танков, 29 ББМ, 1 БПЛА, 7 единиц автомобильной и 2 - специальной техники. Около 80 процентов из этого - в Донецкой области.

Также уничтожено 4 склада боеприпасов врага. Еще 27 единиц ВВТ оккупантов повреждены.

Война в Украине - ситуация на Таврическом направлении

Как сообщал УНИАН, на днях в ОСУВ "Таврия" информировали, что на Таврическом направлении украинские воины продолжают наступление и имеют частичный успех южнее Работиного (Пологовский район Запорожской области).

Сегодня спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал об оперативной ситуации на направлении, в том числе и вокруг Авдеевки. По его словам, враг несколько снизил свою активность, но продолжает наносить удары по позициям Сил обороны и населенным пунктам. Предпочтительно используя КАБы.

Он отметил, что украинские ракетчики и зенитчики "проредили" фронтовую тактическую авиацию - Су-25 и вертолеты. "Поэтому сейчас враг, в основном, где-то процентов 80, атакует КАБами с самолетов Су-35 и Су-34.

По информации Штупуна, в районе Авдеевки враг не оставляет попыток захватить город, но наши воины там стойко держат оборону. Кроме того, он отметил, что безуспешными были наступательные действия российских захватчиков в районах Новокалинового, Степного и Первомайского. Также без успеха враг вел штурмовые действия возле Марьинки и Новомихайловки - там отбито около 20 атак.

Кроме того, на уточнение ситуации вокруг Работиного и Вербового, он отметил, что враг там проявляет небольшую активность, сразу получает жесткий ответ и "успокаивается на определенное время".

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