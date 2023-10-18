У украинских военных есть частичный успех южнее Работиного.

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов на Таврическом направлении. За сутки российские захватчики потеряли 288 человек и самолет. Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

В частности, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1412 огневых задач. "Общие потери врага составили 288 человек. Три оккупанта попали в плен", - подчеркнул Тарнавский.

В то же время, уничтожено 16 единиц военной техники противника. В частности, речь идет о 5 боевых бронированных машинах, 4 артиллерийских системах, 1 самолете, 3 беспилотных летательных аппаратах, 2 единицах автомобильной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага.

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Как отметил Тарнавский, украинские воины продолжают наступление, есть частичный успех южнее Работиного (Пологовский район Запорожской области).

При этом, российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 27 авиационных ударов, провели 33 боевых столкновени, совершили 799 артобстрелов.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 октября 2023 года ориентировочно убитыми составили 290 тыс 050 человек, в том числе 620 за минувшие сутки.

Кроме этого, в Донецкой области чуть больше недели ВСУ уничтожили четыре российских самолета.

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