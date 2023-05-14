Потери оккупантов убитыми и ранеными составили почти роту.

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины ликвидировали за сутки 6 вражеских складов боеприпасов и до десятка единиц техники.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"Уничтожено и повреждено 9 единиц вооружения и военной техники противника. В частности, пушка МТ-12, БпЛА "Zala", РЭБ "Житель", 1 единица ПЗМ и автомобильная техника. Также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага", - говорится в сообщении.

По данным Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны на этом направлении выполнили 670 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти роту", - также указано в сообщении.

Потери оккупантов на фронте по состоянию на 14 мая

Как сообщал УНИАН, за вчерашний день на фронте ликвидировано 620 российских оккупантов, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения уже составляют около 198 880 человек, сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, в течение суток украинские бойцы уничтожили новую порцию вражеской техники: 5 танков (всего - 3756), 18 боевых бронированных машин (7325), 21 артиллерийскую систему (3116), 1 установку РСЗО (562), 31 БПЛА оперативно-тактического уровня (2696), 7 автомобилей и автоцистерн (6018), 2 единицы специальной техники (404).

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