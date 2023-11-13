Общее количество ликвидированных врагов составляет 311 тысяч 550 человек.

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины очистили наши территории от 800 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 13 ноября 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 311 тысяч 550 человек, в том числе 800 за минувшие сутки;

танков - 5354 (+5) единицы;

боевых бронированных машин - 10079 (+6);

артиллерийских систем - 7569 (+10);

реактивных систем залпового огня - 881;

средств противовоздушной обороны - 580;

самолетов - 322;

вертолетов - 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5634 (+2);

крылатых ракет - 1561 (+1);

кораблей/катеров - 22;

подводных лодок - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 9949 (+5).

Также была уничтожена 1 единица специальной техники врага (общее количество ликвидированных - 1079 единиц).

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Как сообщал УНИАН, продолжается полномасштабная война в Украине - за сутки между нашими защитниками и российскими захватчиками произошло 69 боевых столкновений, на ряде направлений враги пытались совершать штурмовые действия и потерпели провалы. В частности, 24 атаки россиян удалось сдержать на Марьинском направлении возле Новомихайловки и Марьинки.

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