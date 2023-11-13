За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины очистили наши территории от 800 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 13 ноября 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 311 тысяч 550 человек, в том числе 800 за минувшие сутки;
- танков - 5354 (+5) единицы;
- боевых бронированных машин - 10079 (+6);
- артиллерийских систем - 7569 (+10);
- реактивных систем залпового огня - 881;
- средств противовоздушной обороны - 580;
- самолетов - 322;
- вертолетов - 324;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5634 (+2);
- крылатых ракет - 1561 (+1);
- кораблей/катеров - 22;
- подводных лодок - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 9949 (+5).
Также была уничтожена 1 единица специальной техники врага (общее количество ликвидированных - 1079 единиц).
ВСУ провели новые бои с оккупантами - отчет Генштаба
Как сообщал УНИАН, продолжается полномасштабная война в Украине - за сутки между нашими защитниками и российскими захватчиками произошло 69 боевых столкновений, на ряде направлений враги пытались совершать штурмовые действия и потерпели провалы. В частности, 24 атаки россиян удалось сдержать на Марьинском направлении возле Новомихайловки и Марьинки.