Также один человек был ранен.

Российские оккупанты сегодня четыре раза обстреляли Сумскую область, погибли два человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"За день россияне четыре раза обстреливали населенные пункты области. Били прицельно по мирным людям и гражданским объектам из минометов и артиллерии. Всего 64 прихода", - отметил он.

Видео дня

В Юнакиевской общине, сообщил председатель ОВА, двое погибших и ранен в результате циничного удара по центру села. Кроме того, там была повреждена амбулатория, котельная и линия электропередач.

По территории Хотинской общины состоялся артиллерийский обстрел. "Повреждено здание спасателей, детский спортзал, гражданский автомобиль и по меньшей мере 5 домов", - написал Живицкий.

Кроме того, в Новослободской общине произошел минометный обстрел. Там были повреждены дом культуры, школа, детская площадка и линия электропередач.

Массированные обстрелы РФ Украины: детали

Как сообщал УНИАН, 17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины.

В частности, зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом.

Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине.

Вас также могут заинтересовать новости: