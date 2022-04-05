В Роменском районе происходит зачистка от российских оккупантов.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявляет, что в Конотопском районе на Сумщине на местах бывших стоянок российских оккупантов уже нашли, по меньшей мере, трех замученных мирных жителей.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Конотопский район, отметил Живицкий, "продолжает оправляться от нашествия орков".

"На местах бывших стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, трех замученных украинцев. Мирных жителей", - констатировал председатель ОВА.

В северной части Роменского района происходит "зачистка от орков".

"По самым Ромнам - город работает в штатном режиме", - рассказал Живицкий.

В Сумском районе села и поселки, города, которые пострадали от оккупантов больше всего, получают все необходимое в первую очередь, отметил глава ОВА.

"Гуманитарную помощь, стройматериалы, лекарства... То, что сделали орки, - за пределами понимания здравого смысла", - подчеркнул он.

В Шосткинском районе прорабатываются безопасные маршруты между общинами по области. Также там возобновили плановые операции и хирургические вмешательства.

"Ахтырский район. Тростянец, Ахтырка и Большая Писаревка - работы по возвращению общин к жизни продолжаются полным ходом. Проблем немало, на все реагируем и работаем", - сообщил Живицкий.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Сумами уничтожили российский танк.

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