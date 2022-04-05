Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявляет, что в Конотопском районе на Сумщине на местах бывших стоянок российских оккупантов уже нашли, по меньшей мере, трех замученных мирных жителей.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Конотопский район, отметил Живицкий, "продолжает оправляться от нашествия орков".
"На местах бывших стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, трех замученных украинцев. Мирных жителей", - констатировал председатель ОВА.
В северной части Роменского района происходит "зачистка от орков".
"По самым Ромнам - город работает в штатном режиме", - рассказал Живицкий.
В Сумском районе села и поселки, города, которые пострадали от оккупантов больше всего, получают все необходимое в первую очередь, отметил глава ОВА.
"Гуманитарную помощь, стройматериалы, лекарства... То, что сделали орки, - за пределами понимания здравого смысла", - подчеркнул он.
В Шосткинском районе прорабатываются безопасные маршруты между общинами по области. Также там возобновили плановые операции и хирургические вмешательства.
"Ахтырский район. Тростянец, Ахтырка и Большая Писаревка - работы по возвращению общин к жизни продолжаются полным ходом. Проблем немало, на все реагируем и работаем", - сообщил Живицкий.
Ранее УНИАН уже сообщал, что под Сумами уничтожили российский танк.