Украинские защитники продолжают зачистку.

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий известил об активном выходе российских войск с территории области.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

"У нас есть неплохие новости из Сумщины. Российские войска со вчерашнего дня активно начали выход на свою территорию из нашей области. Последние дни мы наблюдали накопление русских войск от Белополья до самого Конотопа. ... Заходили новые колонны, они окапывались, занимались террором на территории области, в общинах, обстреливали мирных жителей, стреляли по лесам, по домам, на улицах из танков, гранатометов", - рассказал Живицкий.

По его словам, сегодня еще рано говорить об освобождении области, поскольку продолжается зачистка, но техника врага покинула территорию.

"Догоняла наша артиллерия. Они тащили подбитые танки, подбитую технику, как раз все накопление войск было связано с тем, что они прикрывали свое "недобитки", - добавил он.

Напомним, 2 апреля в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, на Слобожанщине оккупанты заблокировали выезд из города Бурынь, где фиксируется большое скопление вражеской военной техники. Продолжалась блокада Путивля, город был окружен блокпостами врага. В поселке Юрьево Сумской области оккупанты проводили рейды с целью переписи населения и поиска оружия.

Дмитрий Живицкий тогда же сообщил, что в Конотопском районе Сумщины с территории РФ зашло большое количество вражеских войск и сформирован условный "коридор", через который происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении - в Россию.

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