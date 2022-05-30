На побережье Одесской области в полдень выбросило вражескую морскую якорную мину.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Пивдень".
"В результате шторма, царившего вчера в Черном море, одну из вражеских мин сорвало с крепления и отправило за волнами просто к берегу", - сообщили в командовании.
Мину обнаружили военнослужащие ВСУ на одном из песчаных пляжей, который очень популярен среди отдыхающих. Пляж систематически патрулируется и отдыхающих не было.
Мина была обезврежена, а после вывоза в безопасное место подорвана.
В командовании в очередной раз напомнили, что посещать побережье в Одесской области запрещено.
Напомним, 15 мая в Одесской области специалисты уничтожили две вражеские мины, вынесенные ранее к побережью во время шторма.
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