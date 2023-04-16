Наши воины поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, а также склад горюче-смазочных материалов.

Силы обороны Украины за текущие сутки, 16 апреля, поразили 2 склада боеприпасов и сбили 4 беспилотника российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. В частности, украинская авиация за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Кроме того, украинские защитники сбили 4 вражеских беспилотника (2 типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет").

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов противника", - говорится в сводке.

В свою очередь, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по Запорожью, Камышевахе Запорожской области и Снигиревке на Николаевщине, а также 28 авиационных ударов.

Также российские оккупанты совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сводке.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генштаб ВСУ рассказал, что за прошедшие сутки, 15 апреля, авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 3 - по зенитно-ракетным комплексам. Кроме того, за прошедшие сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.

В Генштабе добавили, что украинские защитники отбили более 60 вражеских атак. Несмотря на потери, россияне продолжали атаковать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Что касается потерь России в Украине, то за субботу агрессор потерял еще 520 оккупантов. А общее количество ликвидированных захватчиков за время полномасштабного вторжения сказалось в 182070 человек.

В то же время, по словам министра обороны Алексея Резникова, украинские потери в войне меньше, чем число жертв февральского землетрясения в Турции. Он подчеркнул, что главная задача для украинского военного командования - сохранить жизнь солдат, тогда как Россия использует своих как пушечное мясо.

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