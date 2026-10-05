Украинские пилоты начнут обучение на французских истребителях Rafale, – Зеленский

Глава государства подчеркнул, что это важный шаг на пути к укреплению боевой авиации Украины.

Украинские пилоты вскоре начнут обучение пилотированию французских самолетов Rafale во Франции. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальной сети Facebook по итогам беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как отметил Зеленский, он провел хороший разговор с французским лидером. Президент Украины поблагодарил Макрона за всестороннюю поддержку со стороны Франции.

В частности, президенты обсудили российскую террористическую эскалацию и потребности Украины в защите.

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"Сейчас готовятся новые оборонные поставки, и рассчитываем, что уже скоро новый пакет будет в Украине. Обсудили его наполнение. Также украинские пилоты уже в ближайшее время начнут обучение на французских самолетах Rafale во Франции. Это мощный шаг для украинской боевой авиации", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, команды Украины и Франции продолжают работать над локализацией производства французских ракет и авиабомб в Украине.

"Активно готовим систему FREYJA. Обсудили, где можем ускориться. Договорились, что поговорим обо всем подробнее во время встречи", – заявил глава государства.

Французские Rafale для Украины

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2025 года Украина и Франция подписали декларацию о возможности приобретения 100 самолетов Rafale F4 для боевой авиации Украины до 2035 года.

В марте 2026 года Зеленский заявил о решении внести предоплату за получение первых боевых истребителей Gripen из Швеции и Rafale из Франции.

Украинские пилоты, которые уже умеют управлять истребителями Mirage-2000, быстро освоят управление самолетами Rafale.

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