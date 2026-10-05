Украинские пилоты начнут обучение на французских истребителях Rafale, – Зеленский

Украинские пилоты вскоре начнут обучение пилотированию французских самолетов Rafale во Франции. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальной сети Facebook по итогам беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как отметил Зеленский, он провел хороший разговор с французским лидером. Президент Украины поблагодарил Макрона за всестороннюю поддержку со стороны Франции.
В частности, президенты обсудили российскую террористическую эскалацию и потребности Украины в защите.
"Сейчас готовятся новые оборонные поставки, и рассчитываем, что уже скоро новый пакет будет в Украине. Обсудили его наполнение. Также украинские пилоты уже в ближайшее время начнут обучение на французских самолетах Rafale во Франции. Это мощный шаг для украинской боевой авиации", – подчеркнул Зеленский.
Кроме того, команды Украины и Франции продолжают работать над локализацией производства французских ракет и авиабомб в Украине.
"Активно готовим систему FREYJA. Обсудили, где можем ускориться. Договорились, что поговорим обо всем подробнее во время встречи", – заявил глава государства.
Французские Rafale для Украины
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2025 года Украина и Франция подписали декларацию о возможности приобретения 100 самолетов Rafale F4 для боевой авиации Украины до 2035 года.
В марте 2026 года Зеленский заявил о решении внести предоплату за получение первых боевых истребителей Gripen из Швеции и Rafale из Франции.
Украинские пилоты, которые уже умеют управлять истребителями Mirage-2000, быстро освоят управление самолетами Rafale.