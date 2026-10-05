Доллар установил новый рекорд, достигнув 45 гривень: официальный курс валют на 6 октября

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,48 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 6 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,06 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 5 октября – 44,99 гривни за доллар).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,48 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 45,07/45,10 грн/долл., а к евро – 50,51/50,53 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 5 октября вырос на 3 копейки и составлял 45,25 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,71 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 15 копеек и составляет 51,03 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,33 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 5 копеек и составил 45,50 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 25 копеек и составил 50,85 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,60 гривни, а евро – по курсу 49,85 гривни за единицу иностранной валюты.

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