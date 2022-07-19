Уже вторую неделю в очереди на эвакуацию находятся более тысячи человек.

На оккупированных территориях Украины началась вторая волна эвакуации. Она такая же интенсивная, как в первый месяц войны.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

"Вторая волна идет сейчас. Уже вторую неделю в очереди на эвакуацию находятся более тысячи человек. И это вторая волна. Она примерно такая же по интенсивности, как в первый месяц оккупации", - рассказал он.

По словам Федорова, ближе к отопительному сезону ожидается еще третья волна.

"Отопительный сезон на временно оккупированной территории, скорее всего, не начнется. Сегодня нет газа, нет квалифицированных сотрудников, которые могут подготовить город. И они (оккупанты, - ред.) этим не занимаются, им плевать на людей", - заявил мэр.

Как ранее сообщал УНИАН, осенью также ожидается массовая эвакуация населения из Мариуполя. Из-за невозможности прожить в городе во время следующего зимнего периода люди начнут массово его покидать.

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