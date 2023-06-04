Уничтожены места хранения боеприпасов, танки, гаубицы, комплекс РЭБ, а также инженерную и автомобильную технику россиян.

На Таврическом направлении украинские военные ликвидировали больше роты россиян и почти два десятка техники врага. В частности, уничтожены вражеские склады боеприпасов, танки, станция радиоэлектронной борьбы, гаубицы.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. "Российская пехота умеет хорошо летать. 72 бригада им. Черных Запорожцев показала как", - отметил он, опубликовав видео ликвидации оккупантов.

По словам Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 811 огневых задач.

Видео дня

"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожено и повреждено 18 единиц вражеской ВВТ", - уточнил командующий.

В частности, украинские военные уничтожили пять мест хранения боеприпасов, а также четыре танка, две прицепные гаубицы 2А65 "Мста-Б", самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С", комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", зенитный ракетный комплекс "БУК - М2", беспилотник "Zala", инженерную и автомобильную технику россиян.

Потери оккупантов в Украине

Общие боевые потери российской армии в войне с Украиной с 24 февраля 2022 года составляют уже почти 210 тыс. человек и более 20 тыс. единиц вражеской техники и вооружения.

В частности, за прошедшие сутки украинские защитники и Защитницы ликвидировали около 470 российских оккупантов и уничтожили восемь вражеских танков, 10 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы и тому подобное.

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