Представитель Восточной группировки войск ВСУ рассказал о планах оккупантов на Бахмут.

Враг после масштабных потерь в боях за Бахмут в "оцепенении" ждет дальнейших действий Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии для 24 Канала. Он пояснил, что враг рассчитывал легко занять сразу 4 города (Бахмут, Краматорск, Славянск и Константиновку) после ухода армии Украины из Лисичанска и Северодонецка.

Однако во время боев с ВСУ россияне не ожидали столкнуться с эшелонированной обороной нашей армии, которая предусматривает применение определенных новейших средств.

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"Добавился еще субъективный фактор амбиций Евгения Пригожина, который сказал, что он монополист и покажет, как по-настоящему надо воевать", - указал он.

По словам Череватого, советская идеология мешает врагу на поле боя, а постоянные кадровые смены военного руководства и громкие заявления, которые потом оккупанты не могут реализовать, только усугубляют кризис военных РФ и приводят к еще большей ликвидации врагов.

Он указал, что подтвержденные потери со стороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в боях за Бахмут "перепрыгнули" статистику смертей в Афганистане: "Более 20 тысяч только летальных потерь. В Афганистане было 15 тысяч потерь за 10 лет", - отметил Череватый.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что нашей армии удалось фактически разбить ЧВК "Вагнер" благодаря удачной спецоперации. Она позволила заманить силы Пригожина в ловушку и нанести сокрушительный удар. Теперь оккупанты в "оцепенении", они ждут, что будет дальше.

"Враг в оцепенении ждет дальнейших действий ВСУ", - подчеркнул он.

СМИ выяснили шокирующую динамику потерь РФ в Бахмуте

Напомним, что издание Daily Mail опубликовало заключение аналитиков Минобороны Британии о динамике потерь РФ в Бахмуте. Выяснилось, что за каждые 48 см земли оккупанты отдавали жизнь одного солдата.

Отмечалось, что это первый случай со времен Первой мировой войны, когда подразделения пехоты отправляли в бой волнами без поддержки общевойсковыми войсками.

Отметим, что по состоянию на утро 4 июня личные потери РФ в Украине составили примерно 209 940 человек.

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